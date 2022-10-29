29.10.2022 17:53 Дмитро Колонєй

З полону повернулися ще 52 українських воїна

У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими відбувся черговий обмін.



ГУР МО України

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, серед визволених з полону - ті, хто був полонений окупантами в Маріуполі, на «Азовсталі», на Харківщині, Донеччині, у Бучі на Київщині, на острові Зміїний та на ЧАЕС.

Цього разу вдалося повернути додому бійців Збройних сил України, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби, Територіальної оборони, Національної гвардії, а також цивільних.

У результаті обміну на рідну землю повернулися солдати та офіцери, матроси, медики. Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому - 56 років. Частина звільнених українців мають бойові поранення або хронічні хвороби.

Триває робота над наступними обмінами. Україна робить усе можливе для повернення всіх Захисників та Захисниць, які перебувають у ворожому полоні.