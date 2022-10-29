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29.10.2022  17:53   Дмитро Колонєй

З полону повернулися ще 52 українських воїна

У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими відбувся черговий обмін.


ГУР МО України
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, серед визволених з полону - ті, хто був полонений окупантами в Маріуполі, на «Азовсталі», на Харківщині, Донеччині, у Бучі на Київщині, на острові Зміїний та на ЧАЕС.
 
Цього разу вдалося повернути додому бійців Збройних сил України, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби, Територіальної оборони, Національної гвардії, а також цивільних. 
 
У результаті обміну на рідну землю повернулися солдати та офіцери, матроси, медики. Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому - 56 років. Частина звільнених українців мають бойові поранення або хронічні хвороби.
 
Триває робота над наступними обмінами. Україна робить усе можливе для повернення всіх Захисників та Захисниць, які перебувають у ворожому полоні.
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  плен, обмен военнопленными, украина, харьков, агрессия россии
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