23.02.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Про наслідки ворожих обстрілів Харківської області повідомили правоохоронці

Минулої доби військові російської федерації атакували Харків, громади Чугуївського, Куп’янського та Ізюмських районів. В результаті злочинних дій військових рф травм зазнали три людини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

22 лютого близько 10:30 росіяни вдарили чотирма ракетами по місту Харків. Пошкоджено об’єкт промисловості. Поранення отримали дві цивільні особи 1966 та 1977 років народження.

В селі Подоли Куп'янського району зруйновано приватний будинок. Поранення отримав 40-річний чоловік.

Окупанти кілька разів за добу обстрілювали місто Вовчанськ Пошкоджено приватні будинки, автомобіль, дві будівлі навчальних закладів. В селі Лиман пошкоджено приватний будинок. В селі Нестерне сталася пожежа господарчих споруд.

В Ізюмському районі снаряди влучили в приватний будинок та об’єкт інфраструктури. Постраждалих осіб немає.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.



