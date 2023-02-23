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23.02.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

Про наслідки ворожих обстрілів Харківської області повідомили правоохоронці

Минулої доби військові російської федерації атакували Харків, громади Чугуївського, Куп’янського та Ізюмських районів. В результаті злочинних дій військових рф травм зазнали три людини.

Харківська область обстріли
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
22 лютого близько 10:30 росіяни вдарили чотирма ракетами по місту Харків. Пошкоджено об’єкт промисловості. Поранення отримали дві цивільні особи 1966 та 1977 років народження.
 
В селі Подоли Куп'янського району зруйновано приватний будинок. Поранення отримав 40-річний чоловік.
 
Окупанти кілька разів за добу обстрілювали місто Вовчанськ Пошкоджено приватні будинки, автомобіль,  дві будівлі навчальних закладів. В селі Лиман пошкоджено приватний будинок. В селі Нестерне сталася пожежа господарчих споруд.
 
В Ізюмському районі снаряди влучили в приватний будинок та об’єкт інфраструктури. Постраждалих осіб немає.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.  За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ворог вдарив ракетою по адмінбудівлі, під завалами люди.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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