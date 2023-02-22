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22.02.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік забив металевим совком людину

Зловмисник завдав значної кількості ударів потерпілому по голові.

забив до смерті людину
Фото: Поліція Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що злочин стався у жовтні минулого року у місті Вовчанськ.
 
44-річний чоловік прийшов до сусіда, останнього будинку не було. Проте у квартирі перебував 60-річний чоловік у стадії алкогольного сп'яніння.
 
Між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Після чого зловмисник пішов на кухню і знайшов там металевий совок і подався до кімнати. Потім завдав совком щонайменше 17 ударів по голові 60-річному чоловікові.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
 
20 лютого слідчі відділу поліції № 1 Чугуївського  райуправління поліції ГУНП в Харківській області повідомили 44-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Підозрюваному обрано запобіжий захід у вигляді тримання під вартою.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині колишній правоохоронець погодився працювати на окупантів.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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