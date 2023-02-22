22.02.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік забив металевим совком людину

Зловмисник завдав значної кількості ударів потерпілому по голові.

Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що злочин стався у жовтні минулого року у місті Вовчанськ.

44-річний чоловік прийшов до сусіда, останнього будинку не було. Проте у квартирі перебував 60-річний чоловік у стадії алкогольного сп'яніння.

Між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Після чого зловмисник пішов на кухню і знайшов там металевий совок і подався до кімнати. Потім завдав совком щонайменше 17 ударів по голові 60-річному чоловікові.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

20 лютого слідчі відділу поліції № 1 Чугуївського райуправління поліції ГУНП в Харківській області повідомили 44-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Підозрюваному обрано запобіжий захід у вигляді тримання під вартою.



