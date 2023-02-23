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23.02.2023  15:58   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли селище Харківщини (відео)

Ворогом нанесено удар по мирним мешканцям деокупованих територій Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 23 лютого 2023 року близько 9:30 російські військові здійснили ракетний обстріл по адміністрації у смт Дворічна Куп‘янського району. Під завалами, попередньо, дві жінки. Отримали поранення жінка та чоловік. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300.
 
Пізніше військові країни-агресора знову обстріляли смт Дворічна: влучили у житловий будинок. Дані про постраждалих наразі уточнюються. 
 
Також сьогодні окупанти з артилерії обстріляли м. Куп‘янськ: отримали поранення дві місцевих мешканки. Пошкоджено приватні житлові будинки та багатоповерхівки. 
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстрел, дворічна, харків
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