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23.02.2023  15:41   

Під Харковом жінка допомагала окупантам

Жінка, яка пішла на співпрацю з ворогом під Харковом, чекає на суд.

Судитимуть жінку, яка співпрацювала з ворогом на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 31-річна жінка у червні 2022 року під час окупації с. Смородьківка Куп’янського району добровільно пішла на співпрацю з ворогом:
  • обійняла посаду «исполняющей обязаности работника по комплексному обслуживанию Кондрашовского территориального отдела», створеного так званою «Временной гражданской администрацией Купянского района Харьковской области». 
  • приймала заяви від населення
  • видавала місцевим мешканцям довідки для подальшого отримання ними так званої «гуманітарної допомоги» від окупантів. 
Судитимуть жінку, яка співпрацювала з ворогом на Харківщині
 
Справу розглядатимуть у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області. 
 

Тэги:  колаборант, зрада, харків, куп’янськ
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