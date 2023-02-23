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23.02.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

Трамвай №27 змінить маршрут

Зміна маршруту пов'язана із завершенням ремонтних робіт.

Харків трамваї
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що трамвай №27 курсуватиме за іншим маршрутом з п’ятниці, 24 лютого.
 
Зміна маршруту пов'язана з закінченням робіт з відновлення контактних та кабельних мереж на пр. Тракторобудівників та вул. Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Салтівське» до вул. Академіка Павлова.  
 
Трамвай  №27 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове». 
 
Також з 24 лютого буде закрито трамвайний маршрут №28 «Розворотне коло «Новожанове» - вул. Шевченка – розворотне коло «Новожанове».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкриваються нові трамвайні маршрути.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  трамваї, харків
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