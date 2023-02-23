23.02.2023 15:25 Віталій Хінєвіч

Трамвай №27 змінить маршрут

Зміна маршруту пов'язана із завершенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що трамвай №27 курсуватиме за іншим маршрутом з п’ятниці, 24 лютого.

Зміна маршруту пов'язана з закінченням робіт з відновлення контактних та кабельних мереж на пр. Тракторобудівників та вул. Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Салтівське» до вул. Академіка Павлова.

Трамвай №27 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

Також з 24 лютого буде закрито трамвайний маршрут №28 «Розворотне коло «Новожанове» - вул. Шевченка – розворотне коло «Новожанове».



