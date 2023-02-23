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23.02.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові відкриваються нові трамвайні маршрути

Трамвайні маршрути №16 та 16А відкриють у п’ятницю, 24 лютого.


Фото з відкритих джерел
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Відкриття маршрутів пов’язано з закінченням робіт з відновлення контактних та кабельних мереж на пр. Тракторобудівників та вул. Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Салтівське» до вул. Академіка Павлова. 
 
Трамваї курсуватимуть так:
 
№16: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»; 
№16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго запрошує на роботу спеціалістів.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  трамваї, харків
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