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23.02.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

Харківобленерго запрошує на роботу спеціалістів

Вакансії доступні у різних населених пунктах Харківської області.

Харківобленерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Актуальними є наступні пропозиції:
 
  • водій автотранспортних засобів (ЗІЛ-131А, ТВ-26Е, 5Т автопідіймач, м. Богодухів),
  • водій автотранспортних засобів (ГАЗ-6615, КУНГ, сел. Красний Кут),
  • водій автотранспортних засобів (ГАЗ-3307, Березань, зуп. Комарівка, м.Південне),
  • тракторист (ХТА-200-02М, кущоріз, м. Харків),
  • електрогазозварник 4 розряду (м. Харків),
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 6 розряду (м. Харків),
  • водій автотранспортних засобів (КАМАЗ-43114 ВС-28 автопідіймач, м. Харків).
З питань працевлаштування можна звертатись за телефоном (057) 740-14-67.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Водоканалі розповіли, як знизили кількість аварій у найбільш постраждалих від ворога районах Харкова.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  робота, харків
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