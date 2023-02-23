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23.02.2023  14:04   Рита Парфенова

Працівниця Харківгаза, яка пішла на співпрацю з представниками рф, чекає на вирок суду

Жінці, яка добровільно пререйшла на бік окупантів, загрожує до 12 років ув’язнення.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/7982

Як повідомили РЕДПОСТ в облпрокуратурі, 52-річна інженер з охорони праці служби охорони праці та цивільного захисту АТ «Харківгаз» під час окупації Ізюма погодилась очолити фейкове російське «КП «Изюмгаз».

Для «сумлінного» ивконання своїїх обовѕязків жінка намагалася залучили колишніх колег:
одному чоловіку вона надсилала повідомлення, щоб отримати від нього паролі та доступ до абонентських баз споживачів м. Ізюм та Ізюмського району, що містилися на серверах.
другому, фахівцю в галузі видобутку газу, обвинувачена пропонувала здійснити запуск свердловин Співаківського ГР ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

У разі згоди чоловіка Україні була б завдана шкода у сумі понад 20 млн гривень. Проте, як і всі інші колеги «начальниці», він відмовився працювати на окупаційну адміністрацію.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

До Київського районного суду м. Харкова направлений обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.   

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як під Харковом податковиця наповнювала бюджет окупантів.

 




 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, агрессия россии
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