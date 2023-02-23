23.02.2023 14:04 Рита Парфенова

Працівниця Харківгаза, яка пішла на співпрацю з представниками рф, чекає на вирок суду

Жінці, яка добровільно пререйшла на бік окупантів, загрожує до 12 років ув’язнення.





Як повідомили РЕДПОСТ в облпрокуратурі, 52-річна інженер з охорони праці служби охорони праці та цивільного захисту АТ «Харківгаз» під час окупації Ізюма погодилась очолити фейкове російське «КП «Изюмгаз».



Для «сумлінного» ивконання своїїх обовѕязків жінка намагалася залучили колишніх колег:

одному чоловіку вона надсилала повідомлення, щоб отримати від нього паролі та доступ до абонентських баз споживачів м. Ізюм та Ізюмського району, що містилися на серверах.

другому, фахівцю в галузі видобутку газу, обвинувачена пропонувала здійснити запуск свердловин Співаківського ГР ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування».



У разі згоди чоловіка Україні була б завдана шкода у сумі понад 20 млн гривень. Проте, як і всі інші колеги «начальниці», він відмовився працювати на окупаційну адміністрацію.



Наразі обвинувачена перебуває під вартою.



До Київського районного суду м. Харкова направлений обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).



Жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.











