Працівниця Харківгаза, яка пішла на співпрацю з представниками рф, чекає на вирок суду

Жінці, яка добровільно пререйшла на бік окупантів, загрожує до 12 років ув’язнення.
Як повідомили РЕДПОСТ в облпрокуратурі, 52-річна інженер з охорони праці служби охорони праці та цивільного захисту АТ «Харківгаз» під час окупації Ізюма погодилась очолити фейкове російське «КП «Изюмгаз».
Для «сумлінного» ивконання своїїх обовѕязків жінка намагалася залучили колишніх колег:
одному чоловіку вона надсилала повідомлення, щоб отримати від нього паролі та доступ до абонентських баз споживачів м. Ізюм та Ізюмського району, що містилися на серверах.
другому, фахівцю в галузі видобутку газу, обвинувачена пропонувала здійснити запуск свердловин Співаківського ГР ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування».
У разі згоди чоловіка Україні була б завдана шкода у сумі понад 20 млн гривень. Проте, як і всі інші колеги «начальниці», він відмовився працювати на окупаційну адміністрацію.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою.
До Київського районного суду м. Харкова направлений обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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