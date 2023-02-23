23.02.2023 14:20 Віталій Хінєвіч
У Харківській області доступно понад тисячу вакансій: що пропонують роботодавці
Актуальні вакансії представила обласна служба зайнятості.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1045 вакансій. Серед них є такі пропозиції:
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Водій автотранспортних засобів - 30000 грн.
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Головний бухгалтер - 27225 грн.
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Кошторисник - 20000 грн.
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Оператор верстатів з програмним керуванням - 19700 грн.
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Інженер з нормування трудових процесів - 18000 грн.
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Офіс-адміністратор - 15000 грн.
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Слюсар з обслуговування бурових - 14000 грн.
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Коваль-штампувальник - 12000 грн.
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Методист - 11600 грн.
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Ведучий програми (радіо) - 10000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 15:00 за телефонами: 095 138 72 96; 063 847 83 67; 099 056 28 00; 099 020 87 21; 096 055 48 69; 057 732 19 28.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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