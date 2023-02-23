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23.02.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області доступно понад тисячу вакансій: що пропонують роботодавці

Актуальні вакансії представила обласна служба зайнятості.

вакансії Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1045 вакансій. Серед них є такі пропозиції:
 
  • Водій автотранспортних засобів - 30000 грн.
  • Головний бухгалтер - 27225 грн.
  • Кошторисник - 20000 грн.
  • Оператор верстатів з програмним керуванням - 19700 грн.
  • Інженер з нормування трудових процесів - 18000 грн.
  • Офіс-адміністратор - 15000 грн.
  • Слюсар з обслуговування бурових - 14000 грн.
  • Коваль-штампувальник - 12000 грн.
  • Методист - 11600 грн.
  • Ведучий програми (радіо) - 10000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 15:00 за телефонами: 095 138 72 96; 063 847 83 67; 099 056 28 00; 099 020 87 21; 096 055 48 69; 057 732 19 28.
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго запрошує на роботу спеціалістів.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  робота, харків
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