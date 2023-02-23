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23.02.2023  14:58   Дмитро Колонєй

Кирило Буданов розповів, чому РФ виведе свої війська з України

Начальник воєнної розвідки України зробив прогноз щодо майбутнього Росії.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданова Росія буде змушена вивести свої війська з території України. На це влинуть наступні моменти:
  • тиск української армії,
  • внутрішньоросійські політичні процеси
  • тиском дипломатії

Майбутнє Росії

  • Росія буде змушена зробити цей вихід незабаром, інакше це швидко призведе до краху російського режиму. У нього немає іншого рішення. У росіян була можливість спокійно вийти з ситуації, яку вони самі створили. Вони не хотіли зупинятися. Вони обрали шлях ескалації. Це створює для них проблеми.
 
 
  • Росію чекають дуже важкі часи.
  • Виникне питання про політичну та безпекову архітектуру регіону, який простягається від Східної Європи до азіатської частини росії. Потенційно це може змінити політико-територіальну конфігурацію країни-агресорки. 
 
«І це не питання десятиліть, це може статися швидко. Світу не потрібна Російська Федерація в тому вигляді, як вона є сьогодні, яка загрожує всьому світу. І крім ядерної загрози, Росії більше нічого запропонувати. Ця загроза нікому не потрібна. Росії доведеться змінюватися», — підсумував очільник воєнної розвідки України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про хід бойових дій на Харківщині на ранок 23 лютого 2023 року.

 

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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  прогноз, буданов, агрессия россии
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