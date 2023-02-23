23.02.2023 14:58 Дмитро Колонєй

Кирило Буданов розповів, чому РФ виведе свої війська з України

Начальник воєнної розвідки України зробив прогноз щодо майбутнього Росії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданова Росія буде змушена вивести свої війська з території України. На це влинуть наступні моменти:

тиск української армії,

внутрішньоросійські політичні процеси

тиском дипломатії

Майбутнє Росії

Росія буде змушена зробити цей вихід незабаром, інакше це швидко призведе до краху російського режиму. У нього немає іншого рішення. У росіян була можливість спокійно вийти з ситуації, яку вони самі створили. Вони не хотіли зупинятися. Вони обрали шлях ескалації. Це створює для них проблеми.

Росію чекають дуже важкі часи.

Виникне питання про політичну та безпекову архітектуру регіону, який простягається від Східної Європи до азіатської частини росії. Потенційно це може змінити політико-територіальну конфігурацію країни-агресорки.

«І це не питання десятиліть, це може статися швидко. Світу не потрібна Російська Федерація в тому вигляді, як вона є сьогодні, яка загрожує всьому світу. І крім ядерної загрози, Росії більше нічого запропонувати. Ця загроза нікому не потрібна. Росії доведеться змінюватися», — підсумував очільник воєнної розвідки України.



