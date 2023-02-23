23.02.2023 14:58 Дмитро Колонєй
Кирило Буданов розповів, чому РФ виведе свої війська з України
Начальник воєнної розвідки України зробив прогноз щодо майбутнього Росії.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, за словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданова Росія буде змушена вивести свої війська з території України. На це влинуть наступні моменти:
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тиск української армії,
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внутрішньоросійські політичні процеси
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тиском дипломатії
Майбутнє Росії
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Росія буде змушена зробити цей вихід незабаром, інакше це швидко призведе до краху російського режиму. У нього немає іншого рішення. У росіян була можливість спокійно вийти з ситуації, яку вони самі створили. Вони не хотіли зупинятися. Вони обрали шлях ескалації. Це створює для них проблеми.
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Росію чекають дуже важкі часи.
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Виникне питання про політичну та безпекову архітектуру регіону, який простягається від Східної Європи до азіатської частини росії. Потенційно це може змінити політико-територіальну конфігурацію країни-агресорки.
«І це не питання десятиліть, це може статися швидко. Світу не потрібна Російська Федерація в тому вигляді, як вона є сьогодні, яка загрожує всьому світу. І крім ядерної загрози, Росії більше нічого запропонувати. Ця загроза нікому не потрібна. Росії доведеться змінюватися», — підсумував очільник воєнної розвідки України.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, про хід бойових дій на Харківщині на ранок 23 лютого 2023 року.
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