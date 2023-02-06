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06.02.2023  11:38   Рита Парфенова

Маскували наркотики під чай: з Харкова до прифронтових районів відправляли посилки з амфетаміном, канабісом та метадоном

У Харкові викрито групу наркоторговців, які збували сильнодіючі та тяжкі наркотичні речовини у прифронтові райони та в обласному центрі.

У Харкові повідомили про підозру двом особам, які збували до прифронтових районів Харківщини наркотики і психотропи

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 48-річна жінка з міста Південне та 21-річний харків’янин збували до прифронтових районів Харківщини наркотичні та психотропні речовини. Серед них: амфетамін, канабіс та метадон.

Замовлення наркоторговці передавали своїм клієнтам особисто або відправляли поштою. Пакунки з наркотичними речовинами маскували під чай.

2 лютого 2023 року у м. Південне 48-річну жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України, після того, як вона збула своєму клієнту канабіс та отримала за товар 2000 гривень. На теперішній час підозрювана перебуває під вартою.

Щодо 21-річного харків’янина вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Харкові повідомили про підозру двом особам, які збували до прифронтових районів Харківщини наркотики і психотропи

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова жінці повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 307 КК України), а чоловіку – за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту психотропної речовини (ч. 1 ст. 307 КК України).

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  наркотики, прокуратура, підозра, харків, харьков
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