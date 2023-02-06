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06.02.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Про рівень захворюваності на Харківщині розповіли фахівці

Рівень захворюваності серед дорослих дещо знизився.

Стан захворюванності у Харкові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Повідомляється, що за результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності  з 30.01.2023 по 5.02.2023 з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 4566 осіб, з них 1514 (33,2%) дітей віком до 17 років. 
 
У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зниження захворюваності на 0,3%, за рахунок зниження захворюваності серед дорослих на 4,4%. При цьому серед дітей відмічається зростання на 9,1%.
 
Показник захворюваності становить 174,39 на 100 тис. населення, що менше минулорічного (на 5 тижні) у 5,2 рази та не перевищує показник епідемічного порогу.
 
На 14,8% у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась кількість госпіталізованих –  224 особи проти 263, що становить 4,9% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 74 дитини (33,0%). Серед дітей кількість госпіталізованих зменшилась на 17,8%, серед дорослих – на 13,3%.
 
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 299,48 на 100 тис. населення, найнижчий – у м. Харків (156,75 на 100 тис. населення).
 
Станом на 5.02.2023 проти грипу щеплено 2608 осіб, з них 1954 – з груп ризику (у т.ч. 1903 медичних працівника та 45 дітей).
 
З початку епідемічного сезону серед обстежених 6304 осіб у 1706 (27,1%) виявлено позитивні результати, з них у 1459 осіб (85,5%) виявлено вірус SARS-CoV-2,  у 67 (4,2%) – РС-вірус, у 2-х – риновірус, у 1 – вірус парагрипу, у 170 (9,9%) – вірус грипу А та у 2 осіб – вірус грипу В.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, які обстеження та коли потрібно проходити, щоб уникнути розвитку онкології.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, харків, медицина
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