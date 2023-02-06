06.02.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Про рівень захворюваності на Харківщині розповіли фахівці

Рівень захворюваності серед дорослих дещо знизився.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Повідомляється, що за результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності з 30.01.2023 по 5.02.2023 з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 4566 осіб, з них 1514 (33,2%) дітей віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зниження захворюваності на 0,3%, за рахунок зниження захворюваності серед дорослих на 4,4%. При цьому серед дітей відмічається зростання на 9,1%.

Показник захворюваності становить 174,39 на 100 тис. населення, що менше минулорічного (на 5 тижні) у 5,2 рази та не перевищує показник епідемічного порогу.

На 14,8% у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась кількість госпіталізованих – 224 особи проти 263, що становить 4,9% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 74 дитини (33,0%). Серед дітей кількість госпіталізованих зменшилась на 17,8%, серед дорослих – на 13,3%.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 299,48 на 100 тис. населення, найнижчий – у м. Харків (156,75 на 100 тис. населення).

Станом на 5.02.2023 проти грипу щеплено 2608 осіб, з них 1954 – з груп ризику (у т.ч. 1903 медичних працівника та 45 дітей).

З початку епідемічного сезону серед обстежених 6304 осіб у 1706 (27,1%) виявлено позитивні результати, з них у 1459 осіб (85,5%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 67 (4,2%) – РС-вірус, у 2-х – риновірус, у 1 – вірус парагрипу, у 170 (9,9%) – вірус грипу А та у 2 осіб – вірус грипу В.



