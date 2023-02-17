17.02.2023 19:37 Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали брюнетку, яка ховала наркотики у супермаркеті (фото)

Пляшка із психотропами, як і зловмисниця, потрапили до рук закону у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 28-річна мешканка Харкова вирішив незаконно підзаробити, через Телеграм-канал, реклама якого була поширена серед споживачів наркотиків, домовилась про придбання заборонених речовин з метою їх подальшого збуту.

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Наркотики у пляшці з-під машинного мастила, поступили до жінки поштою. Отриману посилку з психотропною речовиною PVP вона віднесла до камери схову одного з харківських супермаркетів, а ключ сховала неподалік від магазину. Потім зловмисниця попросила знайому дівчину забрати еиність з камери схову, нічого не розповідаючи їй, про наркотичний вміст пляшки.

Правоохоронці припинили злочинну діяльність жінки. У пляшці з-під машинного мастила було замасковано понад 1,2 кг PVP.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Источник: Харківська обласна прокуратура

закладниця, харків, психотропи Тэги: наркотики