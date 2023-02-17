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17.02.2023  19:37   Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали брюнетку, яка ховала наркотики у супермаркеті (фото)

Пляшка із психотропами, як і зловмисниця, потрапили до рук закону у Харкові.

Ховала наркотики у супермаркеті та була спіймана закладниця у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 28-річна мешканка Харкова вирішив незаконно підзаробити, через Телеграм-канал, реклама якого була поширена серед споживачів наркотиків, домовилась про придбання заборонених речовин з метою їх подальшого збуту. 
 
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Наркотики у пляшці з-під машинного мастила, поступили до жінки поштою.  Отриману посилку з психотропною речовиною PVP вона віднесла до камери схову одного з харківських супермаркетів, а ключ сховала неподалік від магазину. Потім зловмисниця попросила знайому дівчину забрати еиність з камери схову, нічого не розповідаючи їй, про наркотичний вміст пляшки. 
 
Правоохоронці припинили злочинну діяльність жінки. У пляшці з-під машинного мастила було замасковано понад 1,2 кг PVP.
 
Ховала наркотики у супермаркеті та була спіймана закладниця у Харкові
 
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
 
Ховала наркотики у супермаркеті та була спіймана закладниця у Харкові
 
 
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Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  наркотики, закладниця, харків, психотропи
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