17.02.2023 19:09 Дмитро Колонєй

Ситуація з електропостачанням у Харкові стабільна - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував в ефірі телемарафону.



Ситуація з електропостачанням у Харкові стабільна - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов, в ефірі національного телемарафону поінформував, що у Харкові зараз діють планові відключення електроенергії. Незважаючи на це, міський електротранспорт працює у повному обсязі.

«Після останніх прильотів була частково зупинена робота електротранспорту, але все ж таки ми змогли його запустити. Перемкнули електропостачання на об'єкти міського електротранспорту, і завдяки цьому він ходить більш-менш стабільно», - наголосив Ігор Терехов.

Мер також заначив, що енергетики дали світло у всі заселені будинки на Північній Салтівці. Також мешканці забезпечені теплом та водою. За його словами, зараз у цьому житловому масиві будівельники відновлюють кілька будинків, які внаслідок обстрілів зазнали значних руйнувань. Там електропостачання підключене за тимчасовою схемою.

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Источник: Міськрада

