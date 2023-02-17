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17.02.2023  19:09   Дмитро Колонєй

Ситуація з електропостачанням у Харкові стабільна - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував в ефірі телемарафону.


Ситуація з електропостачанням у Харкові стабільна - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов, в ефірі національного телемарафону поінформував, що у Харкові зараз діють планові відключення електроенергії. Незважаючи на це, міський електротранспорт працює у повному обсязі. 
 
 
«Після останніх прильотів була частково зупинена робота електротранспорту, але все ж таки ми змогли його запустити. Перемкнули електропостачання на об'єкти міського електротранспорту, і завдяки цьому він ходить більш-менш стабільно», - наголосив Ігор Терехов. 
 
Мер також заначив, що енергетики дали світло у всі заселені будинки на Північній Салтівці. Також мешканці забезпечені теплом та водою. За його словами, зараз у цьому житловому масиві будівельники відновлюють кілька будинків, які внаслідок обстрілів зазнали значних руйнувань. Там електропостачання підключене за тимчасовою схемою.
 
 
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Источник:   Міськрада
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