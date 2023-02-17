    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти обстріляли деокуповане місто Харківщини
17.02.2023  18:39   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли деокуповане місто Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби противник завдав 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Пошкоджено 3 приватні та один багатоповерховий будинки. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
 
На Харківщині ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. 
 
  • На Слобожанському напрямку протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони 10 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Стрілеча, Веселе, Борисівка, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Охрімівка, Нестерне та Обухівка на Харківщині. 
 
Противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. На полігонах РБ триває підготовка підрозділів російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України.
 
  • На Куп’янському напрямку противник обстріляв 4 населені пункти Харківщини: Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на ранок 17 лютого 2023 року.

 ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.02 Надзвичайні події "Ножові в пах, пальці перебиті..." - дружина атовця розповіла про страту чоловіка росіянами на Харківщині 17.02 Надзвичайні події На Харківщині поліцейські під обстрілами евакуювали тіло загиблого 17.02 Надзвичайні події Фахівці розповіли про наслідки для екології руйнувань відділень Укрпошти, які вчинили окупанти
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 