17.02.2023 18:39 Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли деокуповане місто Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби противник завдав 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Пошкоджено 3 приватні та один багатоповерховий будинки. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Харківщині ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.

На Слобожанському напрямку протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони 10 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Стрілеча, Веселе, Борисівка, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Охрімівка, Нестерне та Обухівка на Харківщині.

Противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. На полігонах РБ триває підготовка підрозділів російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв 4 населені пункти Харківщини: Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на ранок 17 лютого 2023 року.

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