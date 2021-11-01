01.11.2021 15:19

Наркотики в пирожных, гречке и белье: в Харькове - новый улов контрабанды (фото)

Ни дня не обошлось без попыток контрабанды наркотиков в харьковских тюрьмах.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Службу исполнения наказаний, за прошедшую неделю семь раз сотрудники колоний перехватили контрабандные наркотики, которые пытались передать заключенным.

Так, в Харьковском СИЗО в посылке, для 37-летнего сидельца 1984 года рождения веселая травка была найдена в гречке и в 4-х пирожных с творожной начинкой. Не удалось побаловаться зельем и 28-летнему заключенному, препараты для котрого были спрятаны в нижнем белье.

Что касается других тюрем и СИЗО Юго-Восточного управления, то в Полтаве наркота была найдена в пакетах с сахаром и чаем, а в Ромнах - в прозрачном пакете с овощами.

Напомним, ранее в посылке, поступившей 34-летнему заключенному П. от гражданина А., в сгущенном молоке был обнаружен наркотик