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01.11.2021  15:19   

Наркотики в пирожных, гречке и белье: в Харькове - новый улов контрабанды (фото)

Ни дня не обошлось без попыток контрабанды наркотиков в харьковских тюрьмах.

Криминал Харьков: В тюрьмах перехвачена контрабанда наркотиков в овощах, пирожных и чае
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Службу исполнения наказаний, за прошедшую неделю семь раз сотрудники колоний перехватили контрабандные наркотики, которые пытались передать заключенным.
 
 
Так, в Харьковском СИЗО в посылке, для 37-летнего сидельца 1984 года рождения веселая травка была найдена в гречке и в 4-х пирожных с творожной начинкой. Не удалось побаловаться зельем и 28-летнему заключенному, препараты для котрого были спрятаны в нижнем белье.
 
Криминал Харьков: В тюрьмах перехвачена контрабанда наркотиков в овощах, пирожных и чае
 
Криминал Харьков: В тюрьмах перехвачена контрабанда наркотиков в овощах, пирожных и чае
 
Криминал Харьков: В тюрьмах перехвачена контрабанда наркотиков в овощах, пирожных и чае
 
Что касается других тюрем и СИЗО Юго-Восточного управления, то в Полтаве наркота была найдена в пакетах с сахаром и чаем, а в Ромнах - в прозрачном пакете с овощами.
 
Напомним, ранее в посылке, поступившей 34-летнему заключенному П. от гражданина А., в сгущенном молоке был обнаружен наркотик.
 
Тэги:  наркотики, контрабанда, харьков, тюрьма, овощи, пирожные
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