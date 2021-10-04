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04.10.2021  12:00   Виталий Хиневич

Что и при помощи чего: в тюрьмы Харьковщины пытались передать наркотики

За минувшую неделю зафиксировано 3 попытки передачи наркотических веществ в места лишения свободы.

В тюрьмы Харьковщины пытались передать наркотики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения криминальных наказаний. 
 
Отмечается, что в Покровскую исправительную колонию №17 пытались передать сверток с наркотическим веществом, который находился в грецком орехе. Данная посылка предназначалась для осужденного 1984 года рождения.
 
Схожий случай произошел в Хролевском исправительном центре. По возвращении с работы у осужденного 1998 года рождения во время досмотра в кармане куртки были обнаружены 3 свертка зеленого цвета похожие на наркотические. 
 
В Харьковский следственный изолятор пытались передать наркотики при помощи морковки. В корнеплоде были обнаружены 2 пакета с белым веществом.
 
На данный момент по всем фактам проводится служебная проверка.
 
Напомним, ранее в посылке, поступившей 34-летнему заключенному П. от гражданина А., в сгущенном молоке было обнаружено белое вещество, внешне похожее на наркотическое.
 
Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминальных наказаний.
 Тэги:  харьков, передача наркотиков
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