04.10.2021 12:00 Виталий Хиневич

Что и при помощи чего: в тюрьмы Харьковщины пытались передать наркотики

За минувшую неделю зафиксировано 3 попытки передачи наркотических веществ в места лишения свободы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения криминальных наказаний.

Отмечается, что в Покровскую исправительную колонию №17 пытались передать сверток с наркотическим веществом, который находился в грецком орехе. Данная посылка предназначалась для осужденного 1984 года рождения.

Схожий случай произошел в Хролевском исправительном центре. По возвращении с работы у осужденного 1998 года рождения во время досмотра в кармане куртки были обнаружены 3 свертка зеленого цвета похожие на наркотические.

В Харьковский следственный изолятор пытались передать наркотики при помощи морковки. В корнеплоде были обнаружены 2 пакета с белым веществом.

На данный момент по всем фактам проводится служебная проверка.

Напомним, ранее в посылке , поступившей 34-летнему заключенному П. от гражданина А., в сгущенном молоке было обнаружено белое вещество, внешне похожее на наркотическое.