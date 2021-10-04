90-летняя женщина погибла в своем доме в Харькове

Пожар на Электровозном проспекте унес жизнь прикованной к постели пенсионерки.
Пожар со смертельным исходом произошел в Индустриальном районе Харькова вечером 3 октября. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Около восьми часов вечера спасатели получили вызов на пожар в частном доме по в Электровозному проспекту, 106. На тушение выезжали два оперативных отделения 25-й пожарной части.
Когда огнеборцы приехали на место пожара, в одной из комнат частного дома на площади в 10 квадратных метров горели постель и домашняя мебель.
В комнате находилась 90-летняя хозяйка дома. Женщина была лежачая и не смогла самостоятельно покинуть помещение. К сожалению, к приезду спасателей пенсионерка была уже мертва.
За полчаса спасатели локализовали распространение огня, а к 10 часам вечера пожар был потушен. Его причиной могло стать короткое замыкание электросети.
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