04.10.2021 12:29 Рита Парфенова

90-летняя женщина погибла в своем доме в Харькове

Пожар на Электровозном проспекте унес жизнь прикованной к постели пенсионерки.





Пожар со смертельным исходом произошел в Индустриальном районе Харькова вечером 3 октября. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Около восьми часов вечера спасатели получили вызов на пожар в частном доме по в Электровозному проспекту, 106. На тушение выезжали два оперативных отделения 25-й пожарной части.



Когда огнеборцы приехали на место пожара, в одной из комнат частного дома на площади в 10 квадратных метров горели постель и домашняя мебель.



В комнате находилась 90-летняя хозяйка дома. Женщина была лежачая и не смогла самостоятельно покинуть помещение. К сожалению, к приезду спасателей пенсионерка была уже мертва.



За полчаса спасатели локализовали распространение огня, а к 10 часам вечера пожар был потушен. Его причиной могло стать короткое замыкание электросети.

Напомним, 28 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный мужчина погиб , упав на включенную электроплитку.