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04.10.2021  12:29   Рита Парфенова

90-летняя женщина погибла в своем доме в Харькове

Пожар на Электровозном проспекте унес жизнь прикованной к постели пенсионерки.

Пожар Харьков: труп 90-летней женщины нашли в сгоревшем доме на Электровозном проспекте

Пожар со смертельным исходом произошел в Индустриальном районе Харькова вечером 3 октября. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Около восьми часов вечера спасатели получили вызов на пожар в частном доме по в Электровозному проспекту, 106. На тушение выезжали два оперативных отделения 25-й пожарной части.

Когда огнеборцы приехали на место пожара, в одной из комнат частного дома на площади в 10 квадратных метров горели постель и домашняя мебель.

В комнате находилась 90-летняя хозяйка дома. Женщина была лежачая и не смогла самостоятельно покинуть помещение. К сожалению, к приезду спасателей пенсионерка была уже мертва.

За полчаса спасатели локализовали распространение огня, а к 10 часам вечера пожар был потушен. Его причиной могло стать короткое замыкание электросети.

Напомним, 28 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный мужчина погиб, упав на включенную электроплитку.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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