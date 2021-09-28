    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Смерть от обогревателя: в Харькове погиб неизвестный мужчина
28.09.2021  10:25   Рита Парфенова

Смерть от обогревателя: в Харькове погиб неизвестный мужчина

От открытой спирали нагрева на мужчине загорелась одежда.

В Харькове мужчина упал на включенную электроплитку и погиб

В ночь на 28 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный мужчина погиб, упав на включенную электроплитку. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на справку об оперативной обстановке в Харьковской области Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации.

Несчастный случай произошел в коммунальной квартире бывшего общежития по улице Большой Панасовской, 230/1.

Около часа ночи в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома нетрезвый мужчина примерно 35-37 лет упал на включенную электроплитку. На нем загорелась одежда, он получил ожоги тела и погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасателей на тушение пожара не вызывали.

Личность погибшего устанавливается. Следствие выясняет обстоятельства данного несчастного случая.

Напомним, в Новобаварском районе Харькова произошел пожар в частном доме, который унес жизнь пожилой хозяйки.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.09 Криминал и происшествия На Харьковщине сын поджег автомобиль своего отца после ссоры 26.09 Криминал и происшествия Под Харьковом сгорела баня 23.09 Криминал и происшествия На Дергачевском полигоне ТБО пожарные тушили огонь  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 