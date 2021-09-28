Смерть от обогревателя: в Харькове погиб неизвестный мужчина

От открытой спирали нагрева на мужчине загорелась одежда.
В ночь на 28 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный мужчина погиб, упав на включенную электроплитку. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на справку об оперативной обстановке в Харьковской области Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации.
Несчастный случай произошел в коммунальной квартире бывшего общежития по улице Большой Панасовской, 230/1.
Около часа ночи в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома нетрезвый мужчина примерно 35-37 лет упал на включенную электроплитку. На нем загорелась одежда, он получил ожоги тела и погиб.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасателей на тушение пожара не вызывали.
Личность погибшего устанавливается. Следствие выясняет обстоятельства данного несчастного случая.
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