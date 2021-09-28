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28.09.2021  10:41   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 28 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 547 новых случаев заражения коронавирусом.
432 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 сентября составляет 163 400 человека.

Из них:

  • 3 885 летальных случаев (за последние сутки умерло 2 человека);
  • 149 263 человек выздоровели (за сутки выздоровели 250 человек);
  • 10 252 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 357 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 449 – жители Харьковского района (в том числе 432 харьковчанина);
  • 33 – Чугуевского;
  • 28 – Купянского;
  • 24 – Изюмского;
  • 7 – Лозовского;
  • 5 – Богодуховского;
  • 1 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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