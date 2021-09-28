Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 28 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 547 новых случаев заражения коронавирусом.
432 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 сентября составляет 163 400 человека.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 сентября.
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Звезды сложились так, что эту неделю лучше начинать со вторника. Сегодняшний день подходит для трудовых подвигов и сдвигов в карьере. Ну или хотя бы генеральной уборки дома или на рабочем месте.
Ясной погодой день не порадует: тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Ночью без существенных осадков, слабый туман, днем небольшой дождь.
Одним из инициаторов дня, признанного привлекать внимание мира к проблемам распространения информации, была Украина.
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