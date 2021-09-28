28.09.2021 10:41 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 28 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 547 новых случаев заражения коронавирусом.

432 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 сентября составляет 163 400 человека.



Из них:

3 885 летальных случаев (за последние сутки умерло 2 человека);

149 263 человек выздоровели (за сутки выздоровели 250 человек);

10 252 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 357 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

449 – жители Харьковского района (в том числе 432 харьковчанина);

33 – Чугуевского;

28 – Купянского;

24 – Изюмского;

7 – Лозовского;

5 – Богодуховского;

1 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 сентября.