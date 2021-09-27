27.09.2021 10:57 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 27 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 233 новых случая заражения коронавирусом.

98 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 сентября составляет 162 853 человека.



Из них:

3 883 летальных случая (за последние сутки умерло 2 человека);

149 013 человек выздоровели (за сутки выздоровели 102 человека);

9 855 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 129 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

230 – жители Харьковского района (в том числе 98 харьковчан);

2 – Лозовского;

1 – Чугуевского.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 сентября.