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27.09.2021  10:57   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 27 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 233 новых случая заражения коронавирусом.
98 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 сентября составляет 162 853 человека.

Из них:

  • 3 883 летальных случая (за последние сутки умерло 2 человека);
  • 149 013 человек выздоровели (за сутки выздоровели 102 человека);
  • 9 855 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 129 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 230 – жители Харьковского района (в том числе 98 харьковчан);
  • 2 – Лозовского;
  • 1 – Чугуевского.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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