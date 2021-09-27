Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 27 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 233 новых случая заражения коронавирусом.
98 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 сентября составляет 162 853 человека.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 сентября.
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Долгие раздумья сегодня не в чести. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе обнаружите, что долго вынашиваемый проект придется отложить до лучших времен, ибо время вышло.
Ясной погодой день не порадует: тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Ночью без существенных осадков, слабый туман, днем небольшой дождь.
Этот праздник отмечают как работники турагентств, так и все, кто хоть раз ощутил себя путешественником.
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