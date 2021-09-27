27.09.2021 10:30 Виталий Хиневич

В доме на Харьковщине нашли тела мужчины и женщины

В одном из частных домовладений в городе Купянск Харьковской области обнаружены два трупа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную обстановку в Харьковской области.

Отмечается, что утром 26 сентября в одном из частных домовладений были обнаружены мертвыми 46-летний мужчина и 44-летняя женщина. Смерть могла наступить в результате отравления угарным газом. Ранее в доме проводились работы по установлению газового оборудования.

На данный момент сотрудниками полиции проходят следственно-оперативные мероприятия. Точная причина смерти устанавливается.

Напомним, ранее в городе Купянск в частном доме было обнаружено тело 57-летнего мужчины.