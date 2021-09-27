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27.09.2021  10:30   Виталий Хиневич

В доме на Харьковщине нашли тела мужчины и женщины

В одном из частных домовладений в городе Купянск Харьковской области обнаружены два трупа.

Отравление угарным газом в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную обстановку в Харьковской области. 
 
Отмечается, что утром 26 сентября в одном из частных домовладений были обнаружены мертвыми 46-летний мужчина и 44-летняя женщина. Смерть могла наступить в результате отравления угарным газом. Ранее в доме проводились работы по установлению газового оборудования. 
 
На данный момент сотрудниками полиции проходят следственно-оперативные мероприятия. Точная причина смерти устанавливается.
 
Напомним, ранее в городе Купянск в частном доме было обнаружено тело 57-летнего мужчины.
 
Источник:   Оперативная сводка Харьковской области
 Тэги:  харьков, происшествие
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