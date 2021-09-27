В доме на Харьковщине нашли тела мужчины и женщины

В одном из частных домовладений в городе Купянск Харьковской области обнаружены два трупа.
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Долгие раздумья сегодня не в чести. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе обнаружите, что долго вынашиваемый проект придется отложить до лучших времен, ибо время вышло.
День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без существенных осадков.
Этот праздник отмечают как работники турагентств, так и все, кто хоть раз ощутил себя путешественником.
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