27.09.2021 10:04 Рита Парфенова

В Харькове патрульные нашли и выписали штраф водителю, чье нарушение выложили в Сеть (видео, фото)

Водитель, не пропустивший пешеходов на переходе, оштрафован на 510 гривен.

Мониторинг сети Интернет, а в частности социальных сетей, в очередной раз помог правоохранителям наказать нарушителя ПДД. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.



24 сентября в местных пабликах появилось видео, на котором водитель автомобиля Lexus проезжает пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. На записи с регистратора одной из машин, стоявших перед переходом, можно увидеть, как автомобиль по встречной полосе объезжает стоявшие перед светофором автомобили, на красный свет заезжает на «зебру», сигналит людям, переходящим через дорогу по пешеходному переходу, и проезжает перед ними.







«Нарушитель, двигаясь по полосе встречного движения, совершил проезд перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора и не предоставил преимущество пешеходам, которые переходили пешеходный переход на зеленый сигнал. Такие дерзкие правонарушения не допустимы на дорогах, ведь могут стоить жизни и здоровья людей», – прокомментировали ситуацию правоохранители.



Установив по номерам авто личность водителя, патрульные нашли нарушителя в тот же день. Водителя ознакомили с имеющимися доказательствами и выписали административную постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств и проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП. Наказание за нарушение данной статьи предусматривает 510 гривен штрафа.

Напомним, 11 июня 2021 года по опубликованному в соцсетях видео патрульные нашли и оштрафовали водителя автомобиля KIA, грубо нарушившего правила дорожного движения на проспекте Юбилейном, 54.