11.06.2021 12:11

В Харькове водитель на красный свет чуть не снес детей на пешеходном переходе (ВИДЕО, ФОТО)

Патрульные вычислили нарушителя по видео и пришли со штрафом.

Сумма штрафа составила 510 гривен, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.

Накануне в соцсетях Харькова распространилось видео, на котором водитель автомобиля KIA грубо нарушил правила дорожного движения.

Инцидент произошел около полудня 9 июня на проспекте Юбилейном, 54. Автомобиль КIA на большой скорости пересек пешеходный переход перед кинотеатром Киноленд. Свой маневр водитель совершил на запрещающий сигнал светофора. В этот момент дорогу собирались переходить двое детей и только чудом не попали под колеса авто.

Промониторив интернет, патрульные начали поиски нарушителя. По номерному знаку автомобиля правоохранители разыскали нарушителя, ознакомили его с имеющимися доказательствами и привлекли к административной ответственности.



На водителя инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП.

Нарушитель написал объяснительную и оплатил штраф в размере 510 гривен.

Напомним, в мае 2021 года по опубликованному в соцсетях видео патрульные нашли и оштрафовали водителя, нарушившего ПДД на перекрестке улиц Сумской и Мечникова.