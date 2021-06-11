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11.06.2021  11:55   

В центре Харькова предлагают сделать пешеходную зону

В Харькове состоялся круглый стол, во время которого обсудили возможность создания пешеходной зоны по улице Сумской от площади Конституции до ХНАТОБа. В нем принимали участие эксперты в области архитектуры, градостроительства и урбанистики.

Центр Харькова хотят сделать пешеходным. Новости Харькова
 
На данный момент в Харькове активно реализуется политика по благоустройству «зеленых» зон: постоянно появляются новые локации для отдыха в черте города, создается городская среда, удобная для пеших  прогулок. Согласно опыту передовых городов Европы, на который ориентируется Харьков, логичным шагом стало бы создание пешеходного исторического центра.  
 
Такой проект на рассмотрение харьковчан предоставила общественная организация «Институт Харькова» совместно с коммунальным предприятием “Офис реформ”.  
 
 «У этой идеи есть три основных аспекта. Первая – пешеходное ядро Харькова. Второй – развитие внутриквартальных двориков и проходов, превращение их в активное пространство, подключение к основным пешеходным уличным артериям. Третий аспект – это сохранение исторического наследия в этих кварталах», – Игорь Лялюк, директор общественной организации "Институт Харькова".
 
Что касается транспорта, то этот вопрос можно решить, связав центральные улицы современными паркингами. В частности, авторы проекта отметили как образец многоэтажный паркинг возле сада Шевченко, который должен быть сдан в ближайшее время и паркинг ТЦ Никольский. 
 
По словам Игоря Лялюка, тема развития исторического центра города не нова. Однако сегодня появилась реальная возможность реализовать задуманное, так как есть поддержка и понимание со стороны городской власти.
 
В частности, Игорь Терехов ранее уже заявлял о поддержке харьковских урбанистов в создании «Зеленого каркаса» – объединения всех парков и скверов города в единую экосистему, соединив их пешеходными и велодорожками.
 
Тэги:  харьков
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