11.06.2021 11:31

Через границу под Харьковом пытались вынести корабельный компас

Измерительный прибор покидающий Украину россиянин спрягал в ручную кладь.

10 июня пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СБУ и таможни остановили мужчину, пересекающего границу с необычным грухом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На пунтке пропуска Гоптовка внимание правоохранителей привлек покидающий Ураину россиянин с визуально тяжелым чемоданом. Мужчина направлялся в Россию пешком.

Гражданина России остановили и во время осмотра багажа выяснилось, что в чемодане среди личных вещей он спрятал морской корабельный компас весом 2,5 кг.

Обнаруженный компас, скорее всего, является товаром двойного назначения, отметили в Госпогранслужбе. Поэтому пока корабьельный компас изъят.



В УСБУ в Харьковской области направлено уведомление для внесения в ЕРДР по ст.333 УК (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Ранее РЕДПОСТ писал, что сотрудники таможенного поста Щербаковка Слобожанской таможни выявили сокрытие от таможенного контроля масштабной партии сладостей в пункте пропуска Гоптовка.