11.06.2021 11:10

В Харькове – 41 новый случай заболевания коронавирусом: статистика на 11 июня

За сутки от коронавируса умерло 10 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом.



41 заболевший – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 июня составляет 147 740 человек.



Из них:

3 412 летальных случаев (за последние сутки умерло 10 человек);

140 198 человека выздоровели (за сутки – 346 человек);

4 130 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 287 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

46 – жители Харьковского района (в том числе 41 харьковчанин);

10 – Чугуевского;

7 – Красноградского;

3 – Богодуховского;

2 – Изюмского;

1 – Купянского.



Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.