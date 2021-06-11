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11.06.2021  11:10   

В Харькове – 41 новый случай заболевания коронавирусом: статистика на 11 июня

За сутки от коронавируса умерло 10 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом.

41 заболевший – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 июня составляет 147 740 человек.

Из них:

  • 3 412 летальных случаев (за последние сутки умерло 10 человек);
  • 140 198 человека выздоровели (за сутки – 346 человек);
  • 4 130 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 287 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 46 – жители Харьковского района (в том числе 41 харьковчанин);
  • 10 – Чугуевского;
  • 7 – Красноградского;
  • 3 – Богодуховского;
  • 2 – Изюмского;
  • 1 – Купянского.


Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.

Коронавирус в Харькове: статистика на 11 июня

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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