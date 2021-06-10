10.06.2021 18:00

Как надолго обеспечить чистоту бассейна?

Поддержание чистоты и ухоженного вида бассейна актуально для всех, кто хочет обеспечить себе комфортное и безопасное купание. Регулярное очищение воды и чаши бассейна также обеспечивает долгий срок службы бассейного оборудования, а значит, экономит бюджет. Для очистки воды и бассейна применяется специальная химия для бассейнов.

Виды химических средств для бассейна

Химические препараты по уходу за бассейном классифицируются по цели применения:

Против мутности воды

Для дезинфекции воды

Для выравнивания кислотно-щелочного баланса воды

Для дополнительных функций – специальная химия для бассейнов

Средства против мутности воды

Мутная вода портит внешний вид бассейна и впечатление от купания. С мутностью воды успешно справляются коагулянт https://aquadoctor.ua/product-category/himiya-dlya-basseyna/attribute-tip-sredstva-koaguljanty-i-flokuljanty/ и альгицид.

Коагулянт очищает воду от органических и неорганических загрязнений. Средство склеивает мельчайшие частицы загрязнений в хлопья, которые потом легко извлекаются из воды с помощью фильтров или водных пылесосов.

В воду бассейна регулярно попадают водоросли. Они заносятся ветром и людьми. Альгицид – это средство, которое уничтожают водоросли и споры водорослей, предупреждая их дальнейшее развитие. Благодаря альгицидам вода становится прозрачной и чистой.

Средства для дезинфекции воды

Для обеззараживания воды в бассейне используются три вида дезинфектантов:

Хлорные препараты

Активный кислород

Гипохлорит натрия

Хлор обладает мощными дезинфицирующими свойствами, быстро и эффективно уничтожает патогенную микрофлору воды. Поэтому препараты на основе хлора широко применяются для обеззараживания воды в бассейнах.

Дезинфектанты с содержанием активного кислорода эффективно борются с вредоносными организмами в водной среде. Активный кислород обладает важным преимуществом – вещество не токсично, не вызывает аллергию на коже и слизистых человека, не имеет запаха. Поэтому некоторые владельцы бассейнов используют активный кислород как метод бесхлорной дезинфекции. К недостаткам активного кислорода можно отнести более короткий срок действия, чем у хлора.

Гипохлорит натрия – это удачная альтернатива хлорным препаратам. Средства на основе гипохлорита натрия оказывают длительное мощное дезинфицирующее действие, при этом менее токсичны, чем хлор.

Средства для выравнивания кислотно-щелочного баланса воды

Зачем измерять и выравнивать pH воды? Норма кислотно-щелочного баланса воды – 7.2–7.4. Если этот показатель отклонен от нормы, качество воды ухудшается. Это приводит к возникновению аллергических реакций на коже и слизистых человека и негативно влияет на работу бассейного оборудования. Проверяйте pH с помощью тестеров. Для выравнивания этого показателя используйте специальные средства:

Для снижения рН воды

Для повышения рН воды

Специальная химия для бассейнов

Используйте специальные химические средства, которые:

Очищают чашу бассейна от загрязнений органического и неорганического происхождения, извести, ржавчины, минеральных отложений и мыльного осадка

Удаляют металлы

Нейтрализуют избыточный хлор

Снижают жесткость воды

Консервируют бассейн на зимний период, когда эксплуатация бассейна временно прекращена

Выбирайте качественные химические препараты проверенных производителей. Регулярный уход за бассейном обеспечивает долгую эксплуатацию бассейна без необходимости проводить ремонтные работы.