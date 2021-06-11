11.06.2021 10:34

В Харкове прошел торжественный выпуск будущих спасателей (ВИДЕО, ФОТО)

Торжественный выпуск молодых специалистов 2021 года проходит 11 июня в Национальном университете гражданской защиты Украины.



// РЕДПОСТ

Как проходил торжественный выпуск, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

На плацу университета выстроились 283 курсанта и студента, которые получат степень «бакалавр». 13 из них выполнили образовательно-профессиональную программу с отличием.

167 курсантов, а среди них 33 девушки, получат лейтенантские погоны и продолжат службу в рядах Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



На торжественном выпуске присутствуют исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, руководство области, ГУ ГСЧС, представители высших учебных заведений силовых структур, общественности, ветераны и родители.

Игорь Терехов вручил дипломы выпускникам университета и поздравил молодых специалистов с окончанием обучения.

«Дорогие выпускники! Вот и настал тот волнительный миг, когда вы выходите из стен университета. Каждый из вас запомнит сегодняшний день. Я знаю многих ваших коллег, видел их в деле, как они мужественно локализуют страшнейшие чрезвычайные ситуации. Вы выбрали нелегкую профессию, но она очень необходима. Я уверен, что тот багаж знаний, который вы получили в университете, станет залогом спасения жизни сотен людей. Я уверен, что среди вас будут герои, которые спасут жизни людям, будут локализовать чрезвычайные ситуации. Сегодня, выйдя из стен университета, кто-то из вас останется в Харькове, кто-то уедет в другие области Украины. Но я уверен, вы стали настоящими харьковчанами и всегда с гордостью будете нести звание выпускника университета», – сказал Игорь Терехов.

Молодые специалисты дали торжественную клятву верности и преданности украинскому народу и выбранной профессии.

После торжественной части прошел концерт творческих коллективов НУГЗУ и духового оркестра университета. В честь выпускников учебная пожарно-спасательная часть университета дала праздничный водный разноцветный фейерверк.

Завершилась церемония выпуска торжественным маршем личного состава университета, а выпускники по время прохождения по плацу одновременно подбрасывали вверх монетки – до новых встреч.

Напомним, 29 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького прошла церемония выпуска и Последний звонок для выпускников Кадетского корпуса.

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