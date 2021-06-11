Мужчину с инфарктом вернули к жизни медики скорой

В Бабаях бригада скорой помощи провела успешную реанимацию на выезде.
В понедельник бригада скорой помощи спасла еще одну жизнь, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
10 июня бригада экстренной медицинской помощи 801 в составе врача К. Черасуоло, фельдшера Ю. Яковлева, фельдшера Н. Евтушенко и водителя С. Зубчик выехала на вызов в поселок Бабаи.
У 53-летнего жителя поселка вследствие острого острого инфаркта миокарда случилась клиническая смерть. Работник скорой, проведя успешные реанимационные мероприятия, восстановили сердечно-легочную деятельность больного, тем самым «вернув его к жизни».
После этого мужчину госпитализировали в больницу.
Напомним, 11 мая в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали о двух удачных реанимациях на выезде.
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