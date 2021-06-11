Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП под Харьковом: водителя из покореженного автомобиля вырезали спасатели (ФОТО)
11.06.2021  09:25   

ДТП под Харьковом: водителя из покореженного автомобиля вырезали спасатели (ФОТО)

Пострадавшего госпитализировали в харьковскую неотложку.

ДТП Харьков: возле села Шестаково по трассе на Старый Салтов автомобиль вылетел в кювет

Авария произошла утром 10 июня на трассе в Старый Салтов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Возле села Шестаково Волчанского района 44-летний водитель автомобиля Renault Symbol не справился у справлением, и машина слетела в кювет.

ДТП Харьков: возле села Шестаково по трассе на Старый Салтов автомобиль вылетел в кювет

Автомобиль получил сильные механические повреждения, пострадавший водитель оказался зажатым в салоне машины.

Чтобы оказать мужчине помощь, в 10:43 вызвали спасателей. Бойцы 38-й части ГСЧС специальным инструментом вырезали пострадавшеего из покореженного салона и транспортировали к карете скорой медицинской помощи.

После этого водителя госпитализировали в Харьковскую городскую больницу неотложной медицинской помощи.

Напомним, утром 6 июня в селе Куриловка Купянского района перевернулся КамАЗ, груженный зерном. В результате удара открылся топливный бак, и на дорогу вылилось топливо. Чтобы избежать возгорания, бойцы ГСЧС смыли с проезжей части разлитый дизель.

ДТП Харьков: возле села Шестаково по трассе на Старый Салтов автомобиль вылетел в кювет

ДТП Харьков: возле села Шестаково по трассе на Старый Салтов автомобиль вылетел в кювет

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, дтп, харьков
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