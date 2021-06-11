11.06.2021 09:25

ДТП под Харьковом: водителя из покореженного автомобиля вырезали спасатели (ФОТО)

Пострадавшего госпитализировали в харьковскую неотложку.

Авария произошла утром 10 июня на трассе в Старый Салтов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Возле села Шестаково Волчанского района 44-летний водитель автомобиля Renault Symbol не справился у справлением, и машина слетела в кювет.

Автомобиль получил сильные механические повреждения, пострадавший водитель оказался зажатым в салоне машины.

Чтобы оказать мужчине помощь, в 10:43 вызвали спасателей. Бойцы 38-й части ГСЧС специальным инструментом вырезали пострадавшеего из покореженного салона и транспортировали к карете скорой медицинской помощи.

После этого водителя госпитализировали в Харьковскую городскую больницу неотложной медицинской помощи.

Напомним, утром 6 июня в селе Куриловка Купянского района перевернулся КамАЗ, груженный зерном. В результате удара открылся топливный бак, и на дорогу вылилось топливо. Чтобы избежать возгорания, бойцы ГСЧС смыли с проезжей части разлитый дизель.