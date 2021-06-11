Аварийное отключение воды в Харькове 11 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Пушкинская, 40 (стояк), ул. Дружбы Народов, 267 (п. №10) до 20:00 11 июня.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 130 (п. №7, стояк), ул. Познанская, 7 (спаренный стояк) до 17:00 11 июня.
Новобаварский район:
ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 (на кв. №11,18-а) (стояк) до 20:00 11 июня.
Основянский район:
Мерефянское шоссе, 17-и (п. №1) до 20:00 11 июня.
Слободской район:
проезд Садовый, 18/1 до 20:00 11 июня.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 36 (п. №2) до 20:00 11 июня.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №3, стояк) до 20:00 11 июня.
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