В Слободском районе открыли современную игровую площадку (ФОТО)

На улице Молочной, 11 в Слободском районе Харькова появилась новая игровая площадка.
Там построили мини-футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, установили гимнастические тренажеры, горки, песочницу, качели, веревочный аттракцион. Для комфортного отдыха на площадке также установлены скамейки, урны, проведен полив, освещение, высажены деревья, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт горсовета.
В открытии площадки принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он напомнил, что до конца года в Харькове планируется построить 40 таких площадок.
«Подобные локации появятся во всех районах города. Это очень удобные площадки, потому что здесь могут проводить время и дети, и взрослые, и люди пожилого возраста. Аттракционы, тренажеры, поля для различных видов спорта, благоустройство - здесь есть все для комфортного времяпровождения», - отметил Игорь Терехов.
В рамках праздника для детей был организован флешмоб, а также выступили школьные вокальные и танцевальные коллективы.
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