Пожар на Молочной в Харькове: от огня пострадали четыре автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)

В ночь на 11 июня в районе стадиона «Металлист» массово горели автомобили.
Пожар произошел около трех часов ночи 11 июня в районе дома №30 по улице Молочной, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Пострадавшие транспортные средства были припаркованы рядом с ЖК Плехановская.
От огня пострадали четыре автомобиля. Два легковых автомобиля сгорели полностью.
Два автомобиля успели спасти прибывшие на вызов пожарные – у машин поплавились бамперы.
Официальная информация уточняется.
Напомним, в конце мая на улице Харьковских Дивизий, 7/2 в Немышлянском районе Харькова во дворе у жилой пятиэтажки около половины четвертого ночи сгорел автомобиль «Ford Focus».
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