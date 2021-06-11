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11.06.2021  08:13   

Пожар на Молочной в Харькове: от огня пострадали четыре автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)

В ночь на 11 июня в районе стадиона «Металлист» массово горели автомобили.


// Telegram

Пожар произошел около трех часов ночи 11 июня в районе дома №30 по улице Молочной, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Пострадавшие транспортные средства были припаркованы рядом с ЖК Плехановская.

От огня пострадали четыре автомобиля. Два легковых автомобиля сгорели полностью.

Два автомобиля успели спасти прибывшие на вызов пожарные – у машин поплавились бамперы.

Официальная информация уточняется.

Напомним, в конце мая на улице Харьковских Дивизий, 7/2 в Немышлянском районе Харькова во дворе у жилой пятиэтажки около половины четвертого ночи сгорел автомобиль «Ford Focus».

В Харькове ночью горели автомобили

В Харькове ночью горели автомобили

Тэги:  пожар, харьков
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