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27.05.2021  09:33   

Ночью в спальном районе Харькова сгорел автомобиль (ВИДЕО, ФОТО)

Машина была припаркована возле жилой пятиэтажки.

На Новых Домах ночью сгорел автомобиль

Пожар произошел на улице Харьковских Дивизий, 7/2 в Немышлянском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Во дворе у жилой пятиэтажки около половины четвертого ночи сгорел автомобиль «Ford Focus».

Когда два отделения Службы спасения на автоцистернах прибыли на место вызова, огнем был охвачен моторный отсек и часть салона авто на площади около 2 кв



В течение 10 минут пожар был локализован, а к половине пятого утра полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

На Новых Домах ночью сгорел автомобиль

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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