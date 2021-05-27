27.05.2021 09:33

Ночью в спальном районе Харькова сгорел автомобиль (ВИДЕО, ФОТО)

Машина была припаркована возле жилой пятиэтажки.

Пожар произошел на улице Харьковских Дивизий, 7/2 в Немышлянском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Во дворе у жилой пятиэтажки около половины четвертого ночи сгорел автомобиль «Ford Focus».

Когда два отделения Службы спасения на автоцистернах прибыли на место вызова, огнем был охвачен моторный отсек и часть салона авто на площади около 2 кв





В течение 10 минут пожар был локализован, а к половине пятого утра полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.