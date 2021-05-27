Машина была припаркована возле жилой пятиэтажки.
Пожар произошел на улице Харьковских Дивизий, 7/2 в Немышлянском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Во дворе у жилой пятиэтажки около половины четвертого ночи сгорел автомобиль «Ford Focus».
Когда два отделения Службы спасения на автоцистернах прибыли на место вызова, огнем был охвачен моторный отсек и часть салона авто на площади около 2 кв
В течение 10 минут пожар был локализован, а к половине пятого утра полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Комментариев: 0
Любовь, работа, бизнес, общение – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Праздник придуман для того, чтобы у неуверенных людей появился повод отважиться на дерзкий отчаянный шаг.
влажность:
давление:
ветер: