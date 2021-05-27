Главная Новости Харькова Медицина В Харькове – 149 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 27 мая
27.05.2021  09:57   

В Харькове – 149 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 27 мая

За сутки от коронавируса умерло 18 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом.

149 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 мая составляет 146 244 человек.

Из них:

  • 3221 летальных случаев (за последние сутки умерло 18 человек);
  • 131 837 737 выздоровели (за сутки – 1 100 человек);
  • 11 186 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 885 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

  • 153 – жители Харьковского района (в том числе 149 харьковчан);
  • 17 – Изюмского;
  • 17 – Богодуховского;
  • 16 – Купянского;
  • 12 – Лозовского;
  • 11 – Красноградского;
  • 7 – Чугуевского.

Коронавирус в Харькове: статистика на 27 мая

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.05 Медицина В Харькове – 210 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 26 мая 25.05 Медицина В Харькове все меньше болеют COVID-19 25.05 Медицина В Харькове – 103 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 25 мая
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 