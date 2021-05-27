27.05.2021 09:57

В Харькове – 149 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 27 мая

За сутки от коронавируса умерло 18 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом.



149 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 мая составляет 146 244 человек.



Из них:

3221 летальных случаев (за последние сутки умерло 18 человек);

131 837 737 выздоровели (за сутки – 1 100 человек);

11 186 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 885 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области: