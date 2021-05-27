27.05.2021 10:21

На оживленном перекрестке Харькова столкнулись BMW и Таврия (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла утром 27 мая.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке проспектов Тракторостроителей и Юбилейного на Салтовке, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Участниками столкновения стали легковые автомобили BMW и ВАЗ-21099.

По словам очевидцев, столкновение произошло в момент переключения светофора с зеленого на красный цвет.

Машины получили повреждения.

Перекресток уже частично освобожден от последствий ДТП и не повлиял на трафик движения транспорта.

Напомним, вечером 26 мая в районе парка Горького произошла авария с участием KIA и VW.