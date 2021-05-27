Авария произошла утром 27 мая.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке проспектов Тракторостроителей и Юбилейного на Салтовке, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Участниками столкновения стали легковые автомобили BMW и ВАЗ-21099.
По словам очевидцев, столкновение произошло в момент переключения светофора с зеленого на красный цвет.
Машины получили повреждения.
Перекресток уже частично освобожден от последствий ДТП и не повлиял на трафик движения транспорта.
Напомним, вечером 26 мая в районе парка Горького произошла авария с участием KIA и VW.
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