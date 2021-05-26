На главной улице Харькова иномарка влетела в забор известного парка. Новости Харькова

Об аварии на главной улице Харькова сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на Сумской - ДТП.
Авария с участием KIA и VW произошла в районе парка Горького.
Детище немецкого автопрома от удара влетело в забор.
Уже появилось и видео момента столкновения.
Как мы ранее сообщали на проспекте Гагарина BMW снес разделительный забор, Lexus влетел в забор у элеватора, а Skoda Octavia застряла в снесенном заграждении после тройного ДТП, ВАЗ протаранил забор в частном секторе, а наездница на Daewoo Lanos врезалась в забор, выбив несколько секций.
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Все точки над «i» непременно должны быть расставлены. Именно поэтому день плохо подходит для творчества и креатива, зато удачен в области цифр, точных наук и конкретных решений.
Погоду в среду определяет поле повышенного давления. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Осадков синоптики не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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