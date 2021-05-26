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26.05.2021  20:30   

ДТП на Сумской: Иномарка влетела в забор парка Горького в Харькове (ВИДЕО)

Об аварии на главной улице Харькова сообщают очевидцы.

На главной улице Харькова иномарка влетела в забор известного парка. Новости Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на Сумской -  ДТП.

Авария с участием KIA и VW произошла в районе парка Горького.

Детище немецкого автопрома  от удара влетело в забор.

Уже появилось и видео момента столкновения.

Как мы ранее сообщали на проспекте Гагарина BMW снес разделительный забор, Lexus влетел в забор у элеватора, а Skoda Octavia застряла в снесенном заграждении после тройного ДТП, ВАЗ протаранил забор в частном секторе, а наездница на Daewoo Lanos врезалась в забор, выбив несколько секций.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, врезался в забор, сумская, парк горького
 
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