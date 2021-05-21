21.05.2021 14:18

ВАЗ протаранил забор в частном секторе Харькова: пассажирку унесли на носилках (ФОТО)

Утром 21 мая жителей Краснодарской улицы разбудил грохот.

Около половины восьмого утра на улице Краснодарской, 86 автомобиль ВАЗ-21061 врезался в забор частного жилого дома.

В аварии есть пострадавшие – пассажирка «шестерки».

Женщину прямо из автомобиля на носилках транспортировали в карету скорой помощи и госпитализировали в больницу.

Причины, по которым произошло столкновение с забором, установит следственно-оперативная группа.