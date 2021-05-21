Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ВАЗ протаранил забор в частном секторе Харькова: пассажирку унесли на носилках (ФОТО)
21.05.2021  14:18   

ВАЗ протаранил забор в частном секторе Харькова: пассажирку унесли на носилках (ФОТО)

Утром 21 мая жителей Краснодарской улицы разбудил грохот.

ДТП на Краснодарской

Около половины восьмого утра на улице Краснодарской, 86 автомобиль ВАЗ-21061 врезался в забор частного жилого дома.

В аварии есть пострадавшие – пассажирка «шестерки».

Женщину прямо из автомобиля на носилках транспортировали в карету скорой помощи и госпитализировали в больницу.

ДТП на Краснодарской

Причины, по которым произошло столкновение с забором,  установит следственно-оперативная группа.

ДТП на Краснодарской

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.05 Криминал и происшествия В Харькове на пешеходном переходе авто травмировало ребенка (ФОТО) 21.05 Криминал и происшествия Под Харьковом в лобовом ДТП ГАЗ 31029 разорвало на две части (ФОТО, ВИДЕО) 20.05 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове легковушки не поделили перекресток (ФОТО)
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 