Утром 21 мая жителей Краснодарской улицы разбудил грохот.
Около половины восьмого утра на улице Краснодарской, 86 автомобиль ВАЗ-21061 врезался в забор частного жилого дома.
В аварии есть пострадавшие – пассажирка «шестерки».
Женщину прямо из автомобиля на носилках транспортировали в карету скорой помощи и госпитализировали в больницу.
Причины, по которым произошло столкновение с забором, установит следственно-оперативная группа.
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Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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