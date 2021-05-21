21.05.2021 14:41

Уличные музыканты Харькова теперь будут играть возле оперного

По просьбам жителей Харькова трубадуров переведут из сада Шевченко.



//city.kharkov.ua

ак сообщает Редпост со ссылкой на сайт горсовета, у харьковских уличных музыкантов, играющих в саду Шевченко, появилось место, где они смогут беспрепятственно выступать.

Теперь они имеют возможность располагаться возле ХНАТОБа.

Такое заявление сделал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Игорь Терехов проинформировал, что к нему в Фейсбук обратились жители Харькова, просившие сделать сад более тихим местом.

«Получилось так, что люди, приходя на отдых, не могли спокойно отдыхать, потому что очень громко на всех локациях играла музыка. В итоге мы договорились, что музыканты не будут там играть. Но это не значит, что мы их как-то обижаем. Мы дадим им место, например, на площади возле оперного театра, где смогут собираться люди и слушать их музыку. Мне самому нравится уличная музыка, но если людям это мешает отдыхать, значит, музыка будет звучать в другом месте. Кстати, мы планируем открыть пешеходную улицу в центре города, и там тоже будут играть уличные музыканты», - отметил Игорь Терехов.