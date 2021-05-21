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21.05.2021  14:41   

Уличные музыканты Харькова теперь будут играть возле оперного

По просьбам жителей Харькова трубадуров переведут из сада Шевченко.


//city.kharkov.ua
 
ак сообщает Редпост со ссылкой на сайт горсовета, у харьковских уличных музыкантов, играющих в саду Шевченко,  появилось место, где они смогут беспрепятственно выступать.
 
Теперь они имеют возможность располагаться возле ХНАТОБа.
 
Такое заявление сделал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
Игорь Терехов проинформировал, что к нему в Фейсбук обратились жители Харькова, просившие сделать сад более тихим местом.
 
«Получилось так, что люди, приходя на отдых, не могли спокойно отдыхать, потому что очень громко на всех локациях играла музыка. В итоге мы договорились, что музыканты не будут там играть. Но это не значит, что мы их как-то обижаем. Мы дадим им место, например, на площади возле оперного театра, где смогут собираться люди и слушать их музыку. Мне самому нравится уличная музыка, но если людям это мешает отдыхать, значит, музыка будет звучать в другом месте. Кстати, мы планируем открыть пешеходную улицу в центре города, и там тоже будут играть уличные музыканты», - отметил Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  уличные музыканты, терехов, харьков, хнатоб, схид опера, сад шевченко, парк, выступления
 
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