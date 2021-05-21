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21.05.2021  13:53   

В Харькове на пешеходном переходе авто травмировало ребенка (ФОТО)

В результате ДТП 6-летний мальчик с травмами был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медпомощи.



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Утром  21 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Леся Сердюка автомобиль «ГАЗ» сбил ребенка и уехал в направлении села Липцы.



По словам правоохранителей,  79-летний водитель автомобиля «ГАЗ-331029» во время движения задел ребенка, который шел с матерью по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы ДТП оперативно догнали автомобиль правонарушителя и задержали его.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского райуправления полиции №1. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются, осмотр места совершения ДТП продолжается.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, ребенок
 
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