21.05.2021 13:53

В Харькове на пешеходном переходе авто травмировало ребенка (ФОТО)

В результате ДТП 6-летний мальчик с травмами был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медпомощи.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Утром 21 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Леся Сердюка автомобиль «ГАЗ» сбил ребенка и уехал в направлении села Липцы.





По словам правоохранителей, 79-летний водитель автомобиля «ГАЗ-331029» во время движения задел ребенка, который шел с матерью по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы ДТП оперативно догнали автомобиль правонарушителя и задержали его.



Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского райуправления полиции №1. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются, осмотр места совершения ДТП продолжается.