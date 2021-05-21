21.05.2021 13:28

Возле главного входа ХАИ установили истребитель (ВИДЕО, ФОТО)

Самолет МиГ-23, служивший для обучения студентов военной кафедры, нашел «последний приют» у входа в вуз.

Сейчас у главного входа в ХАИ устанавливают истребитель МиГ-23, сообщает собственный корреспондент РЕДПОСТ.



На лужайке вмонтированы специальные металлические трубы, на которые тяжелая техника монтирует летательный аппарат.

Истребители МиГ-23 находились на вооружении ВВС с 1960-х годов до последних дней Советского Союза.



В Харькове на истребителях такого типа учились курсанты университета ВВС имени Кожедуба и будущие самолетостроители из ХАИ.



Сейчас в институте осталось два таких самолета, и один из них станет символом вуза.



