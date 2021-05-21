Самолет МиГ-23, служивший для обучения студентов военной кафедры, нашел «последний приют» у входа в вуз.
Сейчас у главного входа в ХАИ устанавливают истребитель МиГ-23, сообщает собственный корреспондент РЕДПОСТ.
На лужайке вмонтированы специальные металлические трубы, на которые тяжелая техника монтирует летательный аппарат.
Истребители МиГ-23 находились на вооружении ВВС с 1960-х годов до последних дней Советского Союза.
В Харькове на истребителях такого типа учились курсанты университета ВВС имени Кожедуба и будущие самолетостроители из ХАИ.
Сейчас в институте осталось два таких самолета, и один из них станет символом вуза.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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