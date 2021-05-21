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21.05.2021  13:28   

Возле главного входа ХАИ установили истребитель (ВИДЕО, ФОТО)

Самолет МиГ-23, служивший для обучения студентов военной кафедры, нашел «последний приют» у входа в вуз.

Истребитель МиГ-23 установят у входа в ХАИ

Сейчас у главного входа в ХАИ устанавливают истребитель МиГ-23, сообщает собственный корреспондент РЕДПОСТ.

На лужайке вмонтированы специальные металлические трубы, на которые тяжелая техника монтирует летательный аппарат.

Истребители МиГ-23 находились на вооружении ВВС с 1960-х годов до последних дней Советского Союза.

В Харькове на истребителях такого типа учились курсанты университета ВВС имени Кожедуба и будущие самолетостроители из ХАИ.

Сейчас в институте осталось два таких самолета, и один из них станет символом вуза.

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Тэги:  самолет, хаи, харьков
 
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