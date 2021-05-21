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21.05.2021  13:06   

Игорь Терехов: Харьков – самый лучший, самый комфортный город среди городов Украины

За последнее десятилетие Харьков кардинально преобразился.


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Почему и в чем наш город самый лучший, исполняющий обязанности Харьковского городского головы  Игорь Терехов рассказал во время эфира на телеканале АТН.

«Харьков – самый лучший, самый комфортный город среди городов Украины, – сказал Игорь Терехов. – Моё убеждение разделяют многие харьковчане, и те люди, которые приезжают к нам в город. Почему так, потому что город Харьков в последнее десятилетие очень мощно развивался. И он ни на минуту не останавливался на месте».

Игорь Терехов отметил не только такие знаковые проекты для Харькова, как парк Горького, сад Шевченко и Саржин яр, но и в целом развитие инфраструктуры города.



 

Тэги:  терехов, харьков
 
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