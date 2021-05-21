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21.05.2021  12:30   

В Харькове открылся крупнейший торговый центр

В торговом центре будет размещено около 200 магазинов. Более 150 уже начали свою работу.

Об этом сообщает собственный корреспондент РЕДПОСТ с места события.

На открытии ТЦ "Никольский" присутствовал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что строительство центра велось несколько лет и это не могло не отразиться на удобстве харьковчан.

"Самое главное, что делает городская власть - это привлекает инвестиции в город Харьков", - резюмировал Игорь Терехов.

Тэги:  торговый центр харьков, терехов
 
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