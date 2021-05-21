В торговом центре будет размещено около 200 магазинов. Более 150 уже начали свою работу.
Об этом сообщает собственный корреспондент РЕДПОСТ с места события.
На открытии ТЦ "Никольский" присутствовал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что строительство центра велось несколько лет и это не могло не отразиться на удобстве харьковчан.
"Самое главное, что делает городская власть - это привлекает инвестиции в город Харьков", - резюмировал Игорь Терехов.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
влажность:
давление:
ветер: