21.05.2021 12:30

В Харькове открылся крупнейший торговый центр

В торговом центре будет размещено около 200 магазинов. Более 150 уже начали свою работу.

Об этом сообщает собственный корреспондент РЕДПОСТ с места события.

На открытии ТЦ "Никольский" присутствовал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что строительство центра велось несколько лет и это не могло не отразиться на удобстве харьковчан.

"Самое главное, что делает городская власть - это привлекает инвестиции в город Харьков", - резюмировал Игорь Терехов.