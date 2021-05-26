В Харькове пойман закладчик с наркотиками на 140 000 гривен. Новости Харькова

26.05.2021 19:57

Пойман с грузом наркотиков: в Харькове закладчик «погорел» на работе (ФОТО)

В Харькове поймали наркодилера с запрещенным товаром на 140 000.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Облпрокуратуры, в Харькове мужчина оказался под подозрением в распространении наркоты.

Как уточнил руководитель окружной прокуратуры Эдуард Новиков, 38-летний мужчина с помощью мессенджера «Telegram» в танедме с админом интернет-магазина, сбывал наркотики в Харькове.

Он успел разложить три десятка пакетиков с метадоном.

25 мая 2021 года его дилерские похождения были пресечены копами, задержавшими его во время получения им очередной партии препаратов.

При нем оказалось 93 пакета с метадоном (около 70 граммов), что по ценам черного рынка составляет около 140 000 гривен.

Расследование продолжается.

Теперь распространителю опасного зелья грозит срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.