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26.05.2021  19:57   

Пойман с грузом наркотиков: в Харькове закладчик «погорел» на работе (ФОТО)

В Харькове поймали наркодилера с запрещенным товаром на 140 000.

В Харькове пойман закладчик с наркотиками на 140 000 гривен. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Облпрокуратуры, в Харькове мужчина оказался под подозрением в распространении наркоты. 
 
Как уточнил руководитель окружной прокуратуры Эдуард Новиков, 38-летний мужчина с помощью мессенджера «Telegram» в танедме с админом интернет-магазина, сбывал наркотики в Харькове. 
 
Он успел разложить три  десятка пакетиков с метадоном. 
 
25 мая 2021 года его дилерские похождения были пресечены копами, задержавшими его во время получения им очередной партии препаратов.
 
При нем оказалось 93 пакета с метадоном (около 70 граммов), что по ценам черного рынка составляет около 140 000 гривен. 
 
Расследование продолжается. 
 
Теперь распространителю опасного зелья грозит срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. 
 
В Харькове пойман закладчик с наркотиками на 140 000 гривен. Новости Харькова
 
В Харькове пойман закладчик с наркотиками на 140 000 гривен. Новости Харькова
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркота, закладчик, харьков, дилер, распространял наркоту, метадон
 
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