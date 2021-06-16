Закладки под кайфом: В Харькове патрульный-наркодилер пойман на горячем (ФОТО, ВИДЕО)

О копе-закладчике в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове обнаружился оригинальный закладчик.
Им оказался патрульный, который раскладывал закладки, при этом находясь в состоянии наркотического опьянения.
За этим занятием и застали закладчика в погонах коллеги..
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