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16.06.2021  15:46   

Закладки под кайфом: В Харькове патрульный-наркодилер пойман на горячем (ФОТО, ВИДЕО)

О копе-закладчике в Харькове сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове обнаружился оригинальный закладчик.

Им оказался патрульный, который раскладывал закладки, при этом находясь в состоянии наркотического опьянения.

За этим занятием и застали закладчика в погонах коллеги..

По информации соцсетей это он делает уже не первый раз.
 
 
 

Тэги:  закладчик, наркотики, харьков, полицейский, коп, наркодилер, драг, наркота
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