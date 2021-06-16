16.06.2021 15:38

Лежала в луже крови: В Харькове умерла женщина из-за долго ехавшей скорой (ВИДЕО)

Как сообщают очевидцы, в Харькове не удалось спасти женщину.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове, на рынке 23 Августа,в 9:45 16 июня 2021 года лицом в асфальт упала женщина, разбив голову. Встать не могла.

У неё случился сердечный приступ. Вызывали скорую.

На вопрос, от чего человек умер, потому что было впечатление, что от кровопотери, медик ответил, что мы бы все равно ничего не сделали, она уже пошла трупными пятнами. Скорой не было полчаса, но вероятно не могли найти место из-за оператора службы 103, которая принимала вызов в Киеве.

Под упавшей была очень большая лужа крови. Присутствующие перевернули женщину на бок, чтоб она не захлебнулась. Она была, жива, дышала и дергалась.

Пошёл дождь, вода начала заливать пострадавшую. Чтобы женщина не захлебнулась, была оторвана сточная труба.

Накрыв ее пленкой и держа зонты, люди ждали скорую, но даже через 25 минут после случившегося ее не было.

Свидетель выскочила к дороге, но никого не было. Когда она вернулась назад, женщина хрипела. Затем глубоко вздохнула и скончалась.

В 10:14 пришёл фельдшер и зафиксировал факт смерти.

Все это время, до 10:10 женщина была жива, дышала и двигалась.

Возможно, женщина была бы жива.

Как уточнили в Нацполиции, погибшей было 66-лет.

Обстоятельства его смерти выясняются.

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