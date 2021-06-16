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16.06.2021  15:10   

В Харькове предлагают переименовать одну из улиц в честь Героя Советского Союза Михаила Карпеева

Соответствующая петиция опубликована 10 июня на сайте Харьковского городского совета.

В честь Героя Советского Союза в Харькове хотят переименовать улицу. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт горсовета. Автор петиции предлагает назвать именем Михаила Карпеева одну из харьковских улиц.
 
"Уважаемые руководители нашего большого и прекрасного города! Выражаю Вам благодарность за красивый город. Предлагаю Вам переименовать одну из улиц нашего города в честь героя Михаила Поликарпович Карпеева. Его преданность, героизм должны знать все потомки. Он был и является примером для многих", - говорится в тексте петиции.
 
Напомним, чтобы петицию рассмотрели в мэрии, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней. На данный момент петиция набрала 70 голосов.  
 
Напомним, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Михаил Карпеев скончался 7 июня на 99-м году жизни.
 
Справка. Михаил Карпеев родился 21 ноября 1922 г. в городе Чебоксары (Чувашская Руспублика). В 1940-1941 гг. обучался в Свердловской военной авиационной школе пилотов, воевал с 1941 по 1945 год. За проведенные 100 успешных вылетов на самолетах ИЛ-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 боевых вылетов на разведку, 110 боевых вылетов для связи с партизанами и за проявленные при этом мужество, отвагу и героизм штурман 75-го гвардейского штурмового авиаполка, гвардии-лейтенант Карпеев был удостоен звания Героя Советского Союза. Принимал участие в освобождении города Харькова. В 2005 году получил звание генерала-майора авиации. Почетный гражданин города Харькова.
 
Тэги:  петиция, харьков, переименование, михаил карпеев
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