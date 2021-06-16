16.06.2021 15:10

В Харькове предлагают переименовать одну из улиц в честь Героя Советского Союза Михаила Карпеева

Соответствующая петиция опубликована 10 июня на сайте Харьковского городского совета.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт горсовета. Автор петиции предлагает назвать именем Михаила Карпеева одну из харьковских улиц.

"Уважаемые руководители нашего большого и прекрасного города! Выражаю Вам благодарность за красивый город. Предлагаю Вам переименовать одну из улиц нашего города в честь героя Михаила Поликарпович Карпеева. Его преданность, героизм должны знать все потомки. Он был и является примером для многих", - говорится в тексте петиции

Напомним, чтобы петицию рассмотрели в мэрии, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней. На данный момент петиция набрала 70 голосов.

Напомним, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Михаил Карпеев скончался 7 июня на 99-м году жизни.

Справка. Михаил Карпеев родился 21 ноября 1922 г. в городе Чебоксары (Чувашская Руспублика). В 1940-1941 гг. обучался в Свердловской военной авиационной школе пилотов, воевал с 1941 по 1945 год. За проведенные 100 успешных вылетов на самолетах ИЛ-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 боевых вылетов на разведку, 110 боевых вылетов для связи с партизанами и за проявленные при этом мужество, отвагу и героизм штурман 75-го гвардейского штурмового авиаполка, гвардии-лейтенант Карпеев был удостоен звания Героя Советского Союза. Принимал участие в освобождении города Харькова. В 2005 году получил звание генерала-майора авиации. Почетный гражданин города Харькова.