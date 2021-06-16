16.06.2021 14:55

В саду Шевченко зацвели лотосы (ФОТО)

В харьковском саду Шевченко, на каскаде озер, зацвели лотосы.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Уже не первый год харьковские озеленители радуют гостей и жителей города необычными локациями. Не стал исключением и сад Шевченко, где теперь можно полюбоваться громадными вазами с водяными цветами и деревьями, пестрыми клумбами, разнообразными видами деревьев и цветов, и даже зеленым лабиринтом.

Фотогалерея