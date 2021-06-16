В саду Шевченко зацвели лотосы (ФОТО)

В харьковском саду Шевченко, на каскаде озер, зацвели лотосы.
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
Уже не первый год харьковские озеленители радуют гостей и жителей города необычными локациями. Не стал исключением и сад Шевченко, где теперь можно полюбоваться громадными вазами с водяными цветами и деревьями, пестрыми клумбами, разнообразными видами деревьев и цветов, и даже зеленым лабиринтом.
Старайтесь меньше попадаться начальству на глаза: сегодня оно будет настроено жестко и авторитарно.
Солнце и тучи будут соперничать за определение погоду на среду. Местами дождь, град, гроза, после обеда вероятность осадков увеличится.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
влажность:
давление:
ветер: